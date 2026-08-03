Piala AFF 2026 Indonesia vs Vietnam: Patrik Le Giang Ungkap Cara Menghadapi Suporter Garuda
jpnn.com - JAKARTA – Jadwal pertandingan Timnas Indonesia vs Vietnam sebagai lanjutan laga Grup A Piala AFF 2026 akan berlangsung hari ini Senin (3/8) di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, mulai pukul 20.30 WIB.
Timnas Vietnam siap menghadapi tekanan suporter Indonesia.
Kiper Timnas Vietnam Patrik Le Giang, dalam konferensi pers pralaga di Stadion Pakansari, Minggu (2/8), mengatakan Indonesia merupakan lawan yang kuat, terlebih bermain di hadapan pendukungnya sendiri.
Namun, Patrik Le Giang menegaskan skuad berjuluk The Golden Star Warriors itu telah mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi tersebut.
"Kami fokus pada diri dan kekuatan kami sendiri," kata dia.
Le Giang mengatakan seluruh pemain telah menjalani persiapan yang matang di bawah arahan pelatih Kim Sang-sik sehingga siap memberikan penampilan terbaik.
"Pelatih dan staf pelatih telah mempersiapkan kami dengan sangat baik dan kami siap bertarung besok," ujar dia.
Penjaga gawang berusia 33 tahun itu juga menilai setiap pertandingan bersama tim nasional memiliki arti penting karena membawa nama negara.
Timnas Indonesia vs Vietnam laga Grup A Piala AFF 2026 akan berlangsung hari ini, Patrik Le Giang ungkap cara menghadapi tekanan suporter Garuda.
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