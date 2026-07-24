Piala AFF 2026: Inilah Daftar 26 Pemain Timnas Indonesia Pilihan John Herdman
jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Tim Nasional Indonesia John Herdman memilih dan menetapkan 26 pemain yang akan berlaga membela skuad Garuda pada ASEAN Hyundai Cup 2026 atau dahulunya dikenal dengan nama Piala AFF.
Dalam daftar skuad Garuda, John Herdman mengandalkan kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda untuk membawa Indonesia bersaing memperebutkan gelar juara.
Adapun nama-nama, seperti Rizky Ridho, Thom Haye, Nadeo Argawinata, Marc Klok, Jordi Amat, Beckham Putra, hingga Marselino Ferdinan kembali menghiasi daftar skuad Garuda.
Nama-nama yang baru bergabung dengan klub Super League musim ini, Sandy Walsh dan Ragnar Oratmangoen di Persib Bandung dan Tim Geypens di Bali United, juga turut berada di skuad Timnas Indonesia.
Berikut daftar 26 pemain Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026 pilihan John Herdman, dikutip dari laman resmi Kita Garuda, Jumat:
Kiper: Nadeo Argawinata, Cahya Supriadi, M. Riyandi
Bek: Brian Fatari, Wahyu Prasetyo, Jordi Amat, Rizky Ridho, Sandy Walsh, Tim Geypens, Justin Hubner, Shayne Pattynama, Dony Tri Pamungkas
Tengah: Marselino Ferdinan, Kadek Agung, Eliano Reijnders, Marc Klok, Rayhan Hannan, Thom Haye, Ivar Jenner, Beckham Putra
Piala AF 2026, inilah daftar 26 pemain Timnas Indonesia pilihan Pelatih Timnas Indonesia John Herdman.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Vietnam dan Kamboja Diperkuat Pemain Naturalisasi, John Herdman Tak Gentar
- Nurdin Halid Yakin Timnas Indonesia Mengakhiri Kutukan 30 Tahun
- Piala AFF 2026: Tanpa Skuad Terbaik, John Herdman Harus Temukan Senjata Baru
- Begini Prediksi Susunan Pemain Utama Timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026
- Bukan 23, John Herdman Bawa 26 Pemain Timnas Indonesia ke Piala AFF 2026, tetapi
- Tiket Singapura vs Indonesia Ludes, Suporter Timnas Cuma Dapat Kuota Sebegini