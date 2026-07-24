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Piala AFF 2026: Inilah Daftar 26 Pemain Timnas Indonesia Pilihan John Herdman

Piala AFF 2026: Inilah Daftar 26 Pemain Timnas Indonesia Pilihan John Herdman
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Pesepak bola Timnas Indonesia Ivar Jenner (kedua kanan) mengikuti sesi latihan di Training Center Bali United, Pantai Purnama, Gianyar, Bali, Kamis (23/7/2026). Timnas Indonesia terus menjalani pemusatan latihan secara intensif di Bali yang rencananya akan dilakukan hingga 25 Juli mendatang sebelum bertanding melawan Timnas Kamboja pada pertandingan perdana Piala AFF 2026. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/nym.

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Tim Nasional Indonesia John Herdman memilih dan menetapkan 26 pemain yang akan berlaga membela skuad Garuda pada ASEAN Hyundai Cup 2026 atau dahulunya dikenal dengan nama Piala AFF. 

Dalam daftar skuad Garuda, John Herdman mengandalkan kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda untuk membawa Indonesia bersaing memperebutkan gelar juara.

Adapun nama-nama, seperti Rizky Ridho, Thom Haye, Nadeo Argawinata, Marc Klok, Jordi Amat, Beckham Putra, hingga Marselino Ferdinan kembali menghiasi daftar skuad Garuda.

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Nama-nama yang baru bergabung dengan klub Super League musim ini, Sandy Walsh dan Ragnar Oratmangoen di Persib Bandung dan Tim Geypens di Bali United, juga turut berada di skuad Timnas Indonesia.

Berikut daftar 26 pemain Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026 pilihan John Herdman, dikutip dari laman resmi Kita Garuda, Jumat:

Kiper: Nadeo Argawinata, Cahya Supriadi, M. Riyandi

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Bek: Brian Fatari, Wahyu Prasetyo, Jordi Amat, Rizky Ridho, Sandy Walsh, Tim Geypens, Justin Hubner, Shayne Pattynama, Dony Tri Pamungkas

Tengah: Marselino Ferdinan, Kadek Agung, Eliano Reijnders, Marc Klok, Rayhan Hannan, Thom Haye, Ivar Jenner, Beckham Putra

Piala AF 2026, inilah daftar 26 pemain Timnas Indonesia pilihan Pelatih Timnas Indonesia John Herdman.

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