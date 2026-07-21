Piala AFF 2026 Jadi Ujian Besar John Herdman, Misi Timnas Indonesia tak Pernah Berubah

jpnn.com - Piala AFF 2026 akan menjadi ujian besar pertama bagi Pelatih Timnas Indonesia John Herdman.

Saat ini, juru taktik asal Inggris tersebut tengah memimpin pemusatan latihan sekaligus proses seleksi pemain yang berlangsung di Gianyar, Bali.

Sebanyak 50 nama telah mengikuti program yang disusun tim pelatih, tetapi hanya 23 pemain yang nantinya masuk daftar resmi untuk tampil di ajang antarnegara Asia Tenggara itu.

Skuad pilihan Herdman itulah yang akan memikul harapan besar publik Indonesia.

Kutukan Runner Up Masih Membayangi

Pasalnya, hingga Timnas Indonesia masih menjadi salah satu tim yang belum pernah mengangkat trofi Piala AFF sejak kompetisi tersebut pertama kali digelar pada 1996.

Ironisnya, Indonesia justru menjadi tim yang paling sering gagal di partai puncak. Enam kali langkah Garuda terhenti tepat di depan garis finis setelah mencapai final, sebuah catatan yang belum mampu disamai negara lain di Asia Tenggara.

Status sebagai langganan runner up tentu bukan pencapaian yang ingin terus dipertahankan. Karena itu, setiap edisi Piala AFF selalu menghadirkan harapan baru agar Indonesia akhirnya mampu menghapus label tersebut.

Tantangan Berat Sudah Menanti

Piala AFF 2026 menjadi kesempatan berikutnya bagi Timnas Indonesia untuk mematahkan statistik itu.