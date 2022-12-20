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Piala AFF 2026: Jordi Amat Ungkap Identitas Baru Timnas Indonesia

Piala AFF 2026: Jordi Amat Ungkap Identitas Baru Timnas Indonesia
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Bek Timnas Indonesia Jordi Amat. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Timnas Indonesia membawa kepercayaan diri tinggi menjelang menghadapi Timor Leste pada laga kedua Grup A Piala AFF 2026.

Duel Timor Leste vs Indonesia akan digelar di Stadion Chonburi, Thailand, Jumat (31/7/2026).

Bagi Jordi Amat, kemenangan 5-1 atas Kamboja pada pertandingan pembuka bukan hanya menghasilkan tiga poin.

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Laga itu juga menunjukkan bahwa Garuda mulai memiliki karakter permainan yang makin kuat di bawah arahan John Herdman.

Enam Poin Jadi Target

Jordi menegaskan seluruh pemain sudah siap menghadapi pertandingan penting tersebut. Dia menyebut Indonesia hanya memiliki satu misi, yakni mengamankan kemenangan agar mengoleksi enam poin dari dua laga pertama.

"Tentu sangat penting mengamankan enam poin dari dua pertandingan awal. Persiapan kami berjalan sangat baik."

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"Jadi, saya sudah tak sabar untuk memainkan pertandingan besok (hari ini, red)," ucapnya.

Perpaduan Skuad Jadi Kekuatan

Mantan pemain Espanyol itu juga menilai perpaduan pemain senior dan muda menjadi salah satu kekuatan Timnas Indonesia saat ini.

Timnas Indonesia membawa kepercayaan diri tinggi menjelang menghadapi Timor Leste pada laga kedua Grup A Piala AFF 2026.

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