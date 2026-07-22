Piala AFF 2026: Kamboja Menyimpan Ancaman untuk Timnas Indonesia
jpnn.com - Kamboja akan menjadi ujian perdana Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2026.
Di atas kertas, Indonesia memiliki materi pemain yang lebih mumpuni. Namun, duel melawan Angkor Warriors dalam beberapa tahun terakhir membuktikan bahwa kemenangan tidak pernah datang dengan mudah.
Kedua tim akan bertemu pada laga perdana Grup A di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (27/7/2026).
Dalam dua pertemuan terakhir di Piala AFF, Timnas Indonesia memang selalu keluar sebagai pemenang. Namun, Kamboja mampu memaksa pertandingan berjalan ketat hingga akhir.
Pada edisi 2020, Indonesia menang 4-2, sementara pada Piala AFF 2022, Garuda hanya unggul tipis 2-1 setelah sempat dibuat kesulitan sepanjang laga.
Catatan tersebut menjadi pengingat bagi Pelatih Timnas Indonesia John Herdman agar anak asuhnya tidak kehilangan fokus sejak menit pertama.
Apalagi, setiap poin di fase grup akan sangat menentukan peluang Indonesia melaju ke babak berikutnya.
Selain Kamboja, Indonesia juga harus bersaing dengan Vietnam, Singapura, dan Timor Leste di Grup A.
Kamboja akan menjadi ujian perdana Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2026. Ada ancaman yang mengintai.
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