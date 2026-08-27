Piala AFF 2026: Kim Sang-sik Bawa Vietnam ke Level Baru, Park Hang-seo Tertinggal
jpnn.com - Kim Sang Sik kembali membawa Timnas Vietnam mengangkat trofi Piala AFF.
Keberhasilan tersebut sekaligus membuat pelatih asal Korea Selatan itu menorehkan catatan spesial dalam sejarah sepak bola Vietnam.
Vietnam memastikan gelar Piala AFF 2026 setelah bermain 2-2 melawan Thailand pada leg kedua final di Stadion My Dinh, Rabu (26/8). Hasil itu membuat The Golden Stars menang agregat 4-2, setelah sebelumnya menang 2-0 pada leg pertama.
Melewati Park Hang Seo
Bagi Kim Sang-sik, trofi kali ini menjadi gelar Piala AFF keduanya bersama Vietnam. Sebelumnya, dia juga mengantar The Golden Star Warriors menjadi kampiun pada edisi sebelumnya.
Pencapaian tersebut membuat Kim Sang-sik menjadi pelatih pertama yang mampu membawa Vietnam menjuarai turnamen sepak bola antarnegara Asia Tenggara itu sebanyak dua kali.
Menariknya, catatan tersebut menjadi pembeda dengan pendahulunya, Park Hang-seo.
Pelatih yang lebih dahulu membangun reputasi besar bersama Vietnam itu hanya sekali membawa The Golden Star Warriors menjadi juara Piala AFF.
Kim Sang-sik pun kini memiliki pencapaian tersendiri dalam sejarah kepelatihan Vietnam setelah berhasil mempertahankan gelar di turnamen sepak bola terbesar Asia Tenggara tersebut.(del/jpnn)
Vietnam kembali juara Piala AFF 2026 bersama Kim Sang-sik. Ada catatan spesial yang membuat sang pelatih kini berada di level berbeda.
Redaktur & Reporter : Dhiya Muhammad El-Labib
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Vietnam Juara Piala AFF 2026, Samai Rekor Sakral Thailand dan Singapura
- Final Piala AFF 2026 Memanas, Vietnam vs Thailand Berebut Lebih dari Trofi
- Vietnam di Ambang Sejarah Piala AFF 2026, Thailand Punya Misi Sulit
- Piala AFF 2026: Thailand vs Vietnam Lagi di Final, Timnas Indonesia Makin Tertinggal?
- Thailand ke Final Piala AFF 2026, Status Raja Asia Tenggara Makin Tak Terbantahkan?
- Thailand Cetak Rekor Gila di Piala AFF 2026, Singapura Jadi Korban