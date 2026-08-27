Piala AFF 2026: Kim Sang-sik Bawa Vietnam ke Level Baru, Park Hang-seo Tertinggal

jpnn.com - Kim Sang Sik kembali membawa Timnas Vietnam mengangkat trofi Piala AFF.

Keberhasilan tersebut sekaligus membuat pelatih asal Korea Selatan itu menorehkan catatan spesial dalam sejarah sepak bola Vietnam.

Vietnam memastikan gelar Piala AFF 2026 setelah bermain 2-2 melawan Thailand pada leg kedua final di Stadion My Dinh, Rabu (26/8). Hasil itu membuat The Golden Stars menang agregat 4-2, setelah sebelumnya menang 2-0 pada leg pertama.

Melewati Park Hang Seo

Bagi Kim Sang-sik, trofi kali ini menjadi gelar Piala AFF keduanya bersama Vietnam. Sebelumnya, dia juga mengantar The Golden Star Warriors menjadi kampiun pada edisi sebelumnya.

Pencapaian tersebut membuat Kim Sang-sik menjadi pelatih pertama yang mampu membawa Vietnam menjuarai turnamen sepak bola antarnegara Asia Tenggara itu sebanyak dua kali.

Menariknya, catatan tersebut menjadi pembeda dengan pendahulunya, Park Hang-seo.

Pelatih yang lebih dahulu membangun reputasi besar bersama Vietnam itu hanya sekali membawa The Golden Star Warriors menjadi juara Piala AFF.

Kim Sang-sik pun kini memiliki pencapaian tersendiri dalam sejarah kepelatihan Vietnam setelah berhasil mempertahankan gelar di turnamen sepak bola terbesar Asia Tenggara tersebut.(del/jpnn)