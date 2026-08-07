Piala AFF 2026: Marc Klok Bongkar Alasan Timnas Indonesia Tak Takut Hadapi Singapura
jpnn.com - Tekanan besar mengiringi langkah Timnas Indonesia menjelang pertandingan terakhir Grup A Piala AFF 2026 melawan Singapura.
Duel Singapura vs Indonesia akan digelar di Stadion Jalan Besar, Jumat (7/8/2026) pukul 20.00 WIB.
Hasil pertandingan ini menjadi penentu nasib kedua tim. Garuda harus membawa pulang tiga poin untuk mengamankan tiket semifinal, sedangkan tuan rumah cukup bermain imbang.
Timnas Indonesia Tetap Percaya Diri
Meski demikian, situasi tersebut tidak membuat gelandang Timnas Indonesia Marc Klok kehilangan keyakinan terhadap peluang Garuda.
Klok menilai kekalahan telak 0-3 dari Vietnam pada laga sebelumnya bukan alasan untuk meragukan kemampuan tim.
"Kami datang ke sini dengan tujuan yang jelas. Memang hasil pertandingan sebelumnya tidak sesuai harapan, tetapi situasi seperti itu adalah bagian dari sepak bola dan juga bagian dari perjalanan setiap tim," katanya.
Mentalitas Jadi Modal Terbesar
Gelandang Persib Bandung itu menegaskan kekuatan terbesar Timnas Indonesia bukan hanya soal kualitas individu, melainkan karakter yang dimiliki seluruh pemain.
Baginya, momen penuh tekanan justru menjadi kesempatan untuk menunjukkan jati diri sebuah tim.
Apa yang membuat Timnas Indonesia tetap percaya diri jelang menghadapi Singapura? Marc Klok akhirnya buka suara.
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