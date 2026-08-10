Piala AFF 2026 Masuk Fase Genting, Tak Ada yang Mengejar Gelar Perdana

jpnn.com - Piala AFF 2026 memasuki tahap menentukan dengan empat tim yang sudah akrab dengan atmosfer perebutan trofi.

Singapura, Thailand, Malaysia, dan Vietnam menjadi empat semifinalis yang akan bertarung memperebutkan tiket menuju partai puncak. Menariknya, tidak satu pun dari mereka datang dengan misi meraih gelar perdana.

Thailand menjadi negara dengan koleksi trofi terbanyak. Tim berjuluk Gajah Perang itu sudah tujuh kali menjadi juara Piala AFF.

Singapura berada di bawahnya dengan empat gelar, sedangkan Vietnam telah mengangkat trofi sebanyak tiga kali. Malaysia melengkapi daftar tersebut dengan satu gelar yang diraih pada 2010.

Empat Mantan Juara Berebut Tiket Final

Kondisi tersebut membuat semifinal Piala AFF 2026 bukan sekadar pertarungan untuk mencapai final. Setiap tim juga membawa ambisi menambah koleksi gelar mereka.

Singapura akan menghadapi Thailand pada semifinal. Sementara itu, Malaysia dijadwalkan berduel dengan Vietnam.

Thailand menjadi semifinalis dengan catatan paling meyakinkan. Mereka menyapu seluruh pertandingan fase grup dengan kemenangan dan menjadi satu-satunya tim yang meraih poin sempurna.

Vietnam juga tampil konsisten. Juara Grup A tersebut menjadi tim terproduktif dengan gelontoran 10 gol.