Piala AFF 2026: Mimpi Timnas Indonesia Hancur di Singapura

jpnn.com - Perjalanan Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 resmi terhenti. Garuda gagal merebut tiket semifinal setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan Singapura pada laga pemungkas Grup A di Stadion Jalan Besar, Jumat (7/8/2026).

Hasil tersebut membuat Indonesia menutup fase grup di posisi ketiga klasemen dengan koleksi tujuh poin.

Sementara itu, Singapura mengamankan tempat di empat besar sebagai runner up grup berkat raihan delapan angka.

Garuda Lebih Dulu Membuka Asa

Indonesia sempat berada di atas angin ketika Ragnar Oratmangoen membawa Garuda memimpin pada awal babak kedua.

Gol tersebut sempat membuka harapan Timnas Indonesia untuk menjaga peluang lolos ke semifinal.

Namun, momentum pertandingan berubah setelah sebuah insiden melibatkan Song Ui Yong dan Ivar Jenner. Wasit awalnya mengeluarkan kartu kuning kedua yang berarti kartu merah untuk pemain Singapura tersebut.

Keputusan itu kemudian ditinjau melalui VAR. Setelah melihat tayangan ulang, wasit membatalkan kartu merah dan membiarkan Song tetap berada di lapangan.

Singapura Bangkit, Indonesia Gagal Menjawab

Keputusan tersebut menjadi salah satu titik balik pertandingan. Tuan rumah berhasil menyamakan kedudukan melalui Ilhan Fandi pada menit ke-66.