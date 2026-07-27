Piala AFF 2026: Mitchell Baker Jadi Monster Baru Timnas Indonesia, Kamboja Tak Berdaya

jpnn.com - Timnas Indonesia membuka kiprah di Piala AFF 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Kamboja.

Skuad Garuda menang telak 5-1 pada laga perdana Grup A yang digelar di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (27/7/2026) malam.

Sosok yang paling mencuri perhatian ialah Mitchell Baker. Penyerang muda Timnas Indonesia itu menjadi mimpi buruk bagi lini pertahanan Kamboja setelah memborong tiga gol alias hattrick.

Garuda Langsung Mengamuk Sejak Menit Awal

Indonesia tidak membutuhkan waktu lama untuk memecah kebuntuan. Baru enam menit pertandingan berjalan, Baker sudah membawa Garuda unggul melalui sundulan tajam memanfaatkan bola mati kiriman Thom Haye.

Dominasi Merah Putih terus berlanjut. Baker kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-15 setelah menyambar umpan matang Eliano Reijnders dari sisi kanan pertahanan Kamboja.

Belum sempat bangkit, Kamboja kembali dipaksa memungut bola dari gawangnya. Kali ini giliran Sandy Walsh yang mencetak gol lewat sundulan setelah menerima sepak pojok akurat dari Thom Haye.

Keunggulan 3-0 bertahan hingga turun minum.

Kamboja Sempat Membalas, Baker Menuntaskan Perlawanan

Memasuki babak kedua, Indonesia sempat kehilangan konsentrasi. Kesalahan yang dilakukan Nadeo Argawinata berhasil dimanfaatkan Kamboja untuk memperkecil ketertinggalan menjadi 1-3 pada menit ke-48.