menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Piala AFF 2026: Mitchell Baker Jadi Monster Baru Timnas Indonesia, Kamboja Tak Berdaya

Piala AFF 2026: Mitchell Baker Jadi Monster Baru Timnas Indonesia, Kamboja Tak Berdaya

Piala AFF 2026: Mitchell Baker Jadi Monster Baru Timnas Indonesia, Kamboja Tak Berdaya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Timnas Indonesia saat menghadapi Kamboja pada laga perdana Piala AFF 2026. Foto: Timnas Indonesia.

jpnn.com - Timnas Indonesia membuka kiprah di Piala AFF 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Kamboja.

Skuad Garuda menang telak 5-1 pada laga perdana Grup A yang digelar di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (27/7/2026) malam.

Sosok yang paling mencuri perhatian ialah Mitchell Baker. Penyerang muda Timnas Indonesia itu menjadi mimpi buruk bagi lini pertahanan Kamboja setelah memborong tiga gol alias hattrick.

Baca Juga:

Garuda Langsung Mengamuk Sejak Menit Awal

Indonesia tidak membutuhkan waktu lama untuk memecah kebuntuan. Baru enam menit pertandingan berjalan, Baker sudah membawa Garuda unggul melalui sundulan tajam memanfaatkan bola mati kiriman Thom Haye.

Dominasi Merah Putih terus berlanjut. Baker kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-15 setelah menyambar umpan matang Eliano Reijnders dari sisi kanan pertahanan Kamboja.

Belum sempat bangkit, Kamboja kembali dipaksa memungut bola dari gawangnya. Kali ini giliran Sandy Walsh yang mencetak gol lewat sundulan setelah menerima sepak pojok akurat dari Thom Haye.

Baca Juga:

Keunggulan 3-0 bertahan hingga turun minum.

Kamboja Sempat Membalas, Baker Menuntaskan Perlawanan

Memasuki babak kedua, Indonesia sempat kehilangan konsentrasi. Kesalahan yang dilakukan Nadeo Argawinata berhasil dimanfaatkan Kamboja untuk memperkecil ketertinggalan menjadi 1-3 pada menit ke-48.

Timnas Indonesia mengawali Piala AFF 2026 dengan pesta gol atas Kamboja. Mitchell Baker mencuri perhatian

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI