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Piala AFF 2026: Mitchell Baker Jadi Pemain Tersubur, Dikejar Dua Rival Berbahaya

Piala AFF 2026: Mitchell Baker Jadi Pemain Tersubur, Dikejar Dua Rival Berbahaya
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Striker Timnas Indonesia Mitchell Baker melakukan selebrasi setelah membobol gawang Timor Leste. Foto: Timnas Indonesia.

jpnn.com - Mitchell Baker terus menunjukkan ketajamannya bersama Timnas Indonesia pada Piala AFF 2026.

Penyerang berusia 19 tahun itu kembali mencatatkan namanya di papan skor saat Garuda menaklukkan Timor Leste 3-0 pada laga Grup A di Stadion Chonburi, Thailand, Jumat (31/7/2026).

Gol Baker lahir pada menit ke-80 setelah memanfaatkan umpan matang Ragnar Oratmangoen. Sebelumnya, Indonesia lebih dahulu unggul melalui Shayne Pattynama dan Thom Haye.

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Kokoh di Puncak

Tambahan satu gol membuat Baker kini memimpin daftar top skor sementara Piala AFF 2026 dengan koleksi empat gol.

Catatan tersebut melanjutkan performa impresifnya setelah memborong tiga gol ketika Indonesia membekuk Kamboja 5-1 pada pertandingan pembuka.

Produktivitas Baker sejauh ini menjadi modal penting bagi Timnas Indonesia dalam persaingan menuju babak semifinal.

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Meski berada di posisi teratas, peluang Baker mempertahankan status top skor masih jauh dari kata aman.

Penyerang Vietnam Nguyen Dinh Bac dan striker Malaysia Paulo Jose terus membayangi dengan torehan tiga gol.

Mitchell Baker terus menunjukkan ketajamannya bersama Timnas Indonesia pada Piala AFF 2026.

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