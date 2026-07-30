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Piala AFF 2026: Nasib Timor Leste di Tangan Timnas Indonesia

Piala AFF 2026: Nasib Timor Leste di Tangan Timnas Indonesia
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Dony Tri Pamungkas (16) bersama starter Timnas Indonesia saat menghadapi Kamboja pada laga Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF 2026. Foto: Timnas Indonesia.

jpnn.com - Timnas Indonesia berpeluang menjadi mimpi buruk bagi Timor Leste di Piala AFF 2026.

Satu hasil negatif saja sudah cukup untuk memaksa O Sol Nascente angkat koper dari turnamen antarnegara Asia Tenggara itu.

Jika mampu membawa pulang tiga poin, Skuad Garuda sekaligus menutup peluang Timor Leste untuk melanjutkan perjalanan ke babak semifinal.

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Adapun duel Timor Leste vs Indonesia akan berlangsung di Stadion Chonburi, Thailand, Jumat (31/7/2026).

Posisi Joao Pedro dan kolega memang sedang tidak menguntungkan. Dua kekalahan beruntun membuat mereka belum mengoleksi satu poin pun.

Setelah dihajar Vietnam tujuh gol tanpa balas, Timor Leste kembali gagal bangkit ketika menyerah 0-2 dari Singapura.

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Hasil tersebut membuat Timor Leste terdampar di dasar klasemen. Situasi mereka kini makin sulit karena masih harus menghadapi Indonesia yang sedang berada dalam kepercayaan diri tinggi.

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Pada laga sebelumnya, pasukan John Herdman tampil agresif saat membungkam Kamboja dengan skor 5-1.

Timnas Indonesia berpeluang menjadi mimpi buruk bagi Timor Leste di Piala AFF 2026.

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