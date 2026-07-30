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Piala AFF 2026: Rotasi Mengintai Timnas Indonesia, Siapa Tergusur dari Starting XI?

Piala AFF 2026: Rotasi Mengintai Timnas Indonesia, Siapa Tergusur dari Starting XI?
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Skuad Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Foto: Timnas Indonesia.

jpnn.com - John Herdman mengindikasikan akan melakukan rotasi saat Timnas Indonesia menghadapi Timor Leste pada laga kedua Grup A Piala AFF 2026.

Pertandingan Timor Leste vs Indonesia akan digelar di Stadion Chonburi, Thailand, Jumat (31/7/2026).

Padatnya jadwal pertandingan membuat John Herdman membuka peluang bagi wajah-wajah baru untuk tampil sejak menit pertama.

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Skuad Garuda hanya memiliki waktu istirahat selama tiga hari setelah menang 5-1 atas Kamboja pada laga perdana, Senin (27/7/2026) lalu.

Beberapa Posisi Berpeluang Berganti

Kesempatan tampil sejak menit pertama terbuka bagi sejumlah pemain yang sebelumnya hanya menjadi pelapis.

Di sektor penjaga gawang, Cahya Supriadi berpeluang mengambil tempat Nadeo Argawinata

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Lini belakang juga diprediksi mengalami perubahan. Jordi Amat bisa kembali merumput untuk memberi kesempatan Shayne Pattynama beristirahat setelah sempat mengalami masalah fisik pada laga sebelumnya.

Persaingan juga terjadi di lini tengah dan depan. Rayhan Hannan bisa menjadi opsi baru setelah Beckham Putra belum tampil optimal pada pertandingan pembuka.

John Herdman mengindikasikan akan melakukan rotasi saat Timnas Indonesia menghadapi Timor Leste pada laga kedua Grup A Piala AFF 2026.

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