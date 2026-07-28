Piala AFF 2026: Setelah Membantai Kamboja, Timnas Indonesia Ditunggu Laga Krusial
jpnn.com - Timnas Indonesia mengawali kiprahnya di Piala AFF 2026 dengan hasil yang meyakinkan
Kemenangan telak 5-1 atas Kamboja pada pertandingan pertama membuka peluang Skuad Garuda melangkah lebih dekat ke babak semifinal.
Tantangan berikutnya datang dari Timor Leste. Meski berstatus sebagai tuan rumah, tim berjuluk The Rising Sun itu akan menjamu Skuad Garuda di Chonburi, Thailand.
Hasil positif di laga perdana menjadi suntikan kepercayaan diri bagi Thom Haye dan kolega untuk kembali memburu tiga poin.
Modal Positif Menjelang Laga Penentuan
Di atas kertas, Timnas Indonesia memiliki peluang besar mengamankan kemenangan. Pasalnya, Timor Leste mengawali turnamen dengan kekalahan telak 0-7 dari Vietnam.
Apabila mampu mengamankan poin penuh, langkah Indonesia menuju semifinal akan makin terbuka sebelum memasuki dua pertandingan yang diprediksi berlangsung lebih berat.
Vietnam dan Singapura Sudah Menanti
Setelah menghadapi Timor Leste, Timnas Indonesia dijadwalkan bertemu Vietnam dan Singapura. Dua pertandingan tersebut diprediksi menjadi penentu persaingan menuju babak empat besar.
Karena itu, duel melawan Timor Leste bisa menjadi kesempatan bagi Skuad Garuda untuk mematangkan permainan sekaligus menjaga momentum positif sebelum menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh.
Timnas Indonesia mengantongi tiga poin perdana di Piala AFF 2026. Laga selanjutnya bisa menjadi langkah penting menuju semifinal.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pelatih Kamboja Sebut Timnas Indonesia Kuat Urusan Begituan
- Dijuluki 'Haaland Indonesia', Mitchell Baker Berseloroh Soal Elkan Baggott
- Dony Tri Pamungkas Selalu Masuk 5 Pemain Terbaik Timnas Indonesia
- John Herdman Ungkap Alasan Memulai Laga Timnas Indonesia dari Tribune, oh ternyata!
- Timnas Indonesia Menang 5-1 atas Kamboja, Erick Thohir Ingatkan Bahaya Besar
- Debut Manis Bersama Timnas Indonesia, Mitchell Baker: Mimpi Jadi Kenyataan