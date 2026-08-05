Piala AFF 2026: Singapura Punya Keunggulan yang Bisa Merepotkan Timnas Indonesia

jpnn.com - Timnas Indonesia menghadapi ujian berat saat bertandang ke markas Singapura pada laga terakhir Grup A Piala AFF 2026.

Pertandingan Singapura vs Indonesia dijadwalkan berlangsung di Stadion Jalan Besar, Jumat (7/8/2026) malam WIB.

Menjelang duel penentuan tersebut, Singapura berada dalam situasi yang lebih nyaman.

Singapura Lebih Segar

Tim besutan Gavin Lee memiliki waktu pemulihan jauh lebih panjang dibanding Timnas Indonesia.

The Lions terakhir kali tampil saat menahan Vietnam tanpa gol pada 31 Juli lalu. Sebaliknya, Indonesia baru menyelesaikan laga berat melawan Vietnam pada 3 Agustus yang berakhir dengan kekalahan 0-3.

Perbedaan jadwal itu membuat Singapura memiliki waktu istirahat sekitar sepekan, sedangkan Indonesia hanya menikmati masa pemulihan selama tiga hari.

Garuda Wajib Menang

Selain diuntungkan dari sisi kebugaran, Singapura juga tidak perlu melakukan perjalanan karena tampil di hadapan pendukung sendiri. Faktor tersebut diprediksi memberi keuntungan tambahan bagi tim tuan rumah.

Situasi di klasemen pun membuat tekanan lebih banyak berada di kubu Indonesia. Singapura mengoleksi tujuh poin, sama dengan Vietnam yang memimpin Grup A, sedangkan Garuda berada di posisi ketiga dengan enam angka.