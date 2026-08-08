Piala AFF 2026: Singapura Singkirkan Timnas Indonesia, Gavin Lee Singgung Hal Ini
jpnn.com - Singapura sukses mengamankan tiket semifinal Piala AFF 2026 setelah menahan Timnas Indonesia 1-1 pada laga terakhir Grup A di Stadion Jalan Besar, Kallang, Jumat (7/8/2026).
Hasil tersebut membuat The Lions finis sebagai runner-up dengan delapan poin.
Sementara itu, Timnas Indonesia harus puas berada di posisi ketiga dengan tujuh angka.
Gavin Lee Puji Mentalitas The Lions
Pelatih Singapura Gavin Lee menilai keberhasilan timnya tidak lepas dari mentalitas para pemain yang tetap tenang meski menghadapi tekanan besar.
"Saya bangga dengan seluruh pemain karena mereka mampu membuktikan bahwa keraguan dari banyak pihak tidak menjadi penghalang."
"Mereka terus berjuang hingga akhirnya mendapatkan hasil yang kami dan suporter inginkan," kata Lee.
Singapura Tak Gentar Hadapi Tekanan
Singapura sempat tertinggal setelah Ragnar Oratmangoen mencetak gol pada awal babak kedua. Namun, Ilhan Fandi berhasil memanfaatkan kesalahan di lini belakang Indonesia untuk menyamakan kedudukan.
Lee juga mengapresiasi sikap pemainnya yang tidak terpancing dengan tensi panas pertandingan.
Singapura berhasil menyingkirkan Timnas Indonesia dari Piala AFF 2026. Gavin Lee mengungkap satu hal yang menjadi kunci keberhasilan The Lions.
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