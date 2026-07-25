Piala AFF 2026: Tak Anggap Remeh Kamboja, Timnas Indonesia Terus Mematangkan Persiapan

jpnn.com - DENPASAR - Tim Nasional Indonesia akan berhadapan dengan Kamboja pada laga perdana Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Senin (27/7). Timnas Indonesia tidak akan meremehkan Kamboja yang menjadi lawan pada laga perdana itu.

Pelatih Kepala Timnas Indonesia John Herdman mengatakan bahwa Kamboja merupakan tim bagus dan memiliki daya tahan. “Dalam dua hari mendatang kami fokus mematangkan persiapan terakhir menghadapi Kamboja. Mereka tim yang bagus, punya daya tahan,” kata Herdman di Sanur, Denpasar, Bali, Sabtu (25/7).

Herdman telah memberikan menu latihan fisik dan taktik selama hampir tiga minggu dalam dua gelombang pemusatan latihan (TC) di Bali United Training Center, Kabupaten Gianyar.

Mantan pelatih Timnas Kanada itu mengaku terkesan dengan kemajuan anak asuhnya selama latihan di Bali, termasuk memahami taktik yang dia berikan.

Selama TC di Gianyar, Bali, mereka juga menjalani latih tanding melawan skuad Bali United yang dimenangkan Timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Pelatih asal Inggris itu mengaku hasil tersebut tidak terlalu penting.

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Namun, dia menekankan proses dengan kemajuan dan tim yang solid selama latihan bersama di Pulau Dewata.

“Ini masa yang sangat menyenangkan bersama tim, melihat mereka berkembang, melihat mereka membangun semangat tim dan taktikal mereka,” kata John Herdman.