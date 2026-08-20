Piala AFF 2026: Thailand vs Vietnam Lagi di Final, Timnas Indonesia Makin Tertinggal?

jpnn.com - Piala AFF 2026 kembali mempertemukan dua kekuatan utama Asia Tenggara, yakni Thailand dan Vietnam.

Duel tersebut sekaligus memperpanjang rivalitas Thailand dan Vietam di partai puncak. Keduanya sudah tiga kali berturut-turut bertemu dalam final turnamen antarnegara ASEAN.

Thailand menjadi juara pada edisi 2022, sebelum Vietnam membalasnya dengan meraih gelar pada 2024.

Thailand dan Vietnam Sulit Digoyahkan

Konsistensi Thailand dan Vietnam menjadi pembeda dibandingkan peserta lainnya. Keduanya bukan hanya rutin mencapai partai puncak, tetapi juga mampu menunjukkan produktivitas tinggi sepanjang Piala AFF 2026.

Vietnam tampil sangat produktif dengan mengoleksi 17 gol. Thailand berada tepat di belakangnya dengan 14 gol.

Bukan hanya produktivitas yang menjadi modal. Lini pertahanan kedua tim juga sulit ditembus. Thailand tercatat hanya tiga kali kebobolan, sedangkan Vietnam baru kemasukan satu gol dalam enam pertandingan.

Indonesia Masih Jauh dari Final

Ketika Thailand dan Vietnam kembali memperebutkan gelar, Timnas Indonesia justru harus menyaksikan persaingan tersebut dari luar.

Indonesia terakhir kali tampil di final Piala AFF pada edisi 2020. Kala itu, Skuad Garuda harus puas menjadi runner up setelah kalah agregat 2-6 dari Thailand.