Piala AFF 2026: Timnas Indonesia Dipaksa Bertaruh Segalanya di Jalan Besar

jpnn.com - Kekalahan telak dari Vietnam membuat langkah Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 berada dalam situasi sulit.

Skuad Garuda kini tak lagi memiliki ruang untuk terpeleset apabila ingin menjaga mimpi tampil di babak semifinal.

Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam 0-3 pada laga ketiga Grup A di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (3/8/2026). Hasil tersebut langsung mengubah peta persaingan di papan klasemen.

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Vietnam Pimpin Klasemen Piala AFF 2026

Tambahan tiga poin membawa Vietnam naik ke posisi teratas Grup A dengan koleksi tujuh poin. Singapura menguntit di peringkat kedua dengan raihan poin yang sama, tetapi kalah selisih gol.

Di sisi lain, Timnas Indonesia turun ke urutan ketiga dengan enam poin sehingga belum bisa memastikan tempat di fase gugur.

Situasi itu membuat persaingan memperebutkan tiket semifinal makin panas menjelang pertandingan terakhir.

Jalan Besar Jadi Penentuan

Garuda kini menghadapi laga hidup-mati saat bertandang ke markas Singapura di Jalan Besar Stadium, Jumat (7/8/2026).

Tidak ada lagi pilihan bagi pasukan John Herdman selain meraih kemenangan. Tambahan tiga poin menjadi satu-satunya cara agar Indonesia tetap menjaga peluang melaju ke babak semifinal.