Piala AFF 2026: Timnas Indonesia Gugur, Mitchell Baker Ikut Kehilangan Takhta

jpnn.com - Timnas Indonesia tak hanya harus mengubur ambisi melangkah ke semifinal Piala AFF 2026. Mitchell Baker juga harus kehilangan posisi teratas dalam persaingan top skor.

Skuad Garuda mengakhiri perjalanannya di fase grup setelah bermain imbang 1-1 menghadapi Singapura di Stadion Jalan Besar, Jumat (7/8/2026).

Hasil itu membuat skuad asuhan John Herdman finis di peringkat ketiga klasemen Grup A dengan tujuh poin. Vietnam dan Singapura menjadi dua tim yang berhak melanjutkan perjalanan ke semifinal.

Baker Kehilangan Takhta

Situasi tersebut turut memengaruhi persaingan top skor. Baker yang sebelumnya menjadi top skor sementara Piala AFF 2026 dengan empat gol kini harus turun ke posisi kedua.

Penyerang berusia 19 tahun itu tidak mampu menambah pundi-pundi golnya saat menghadapi Singapura.

Setelah Indonesia tersingkir, Baker juga tidak memiliki kesempatan untuk mengejar pemain lain yang masih melanjutkan kiprahnya di ajang dua tahunan itu.

Posisi teratas kini ditempati penyerang Vietnam Nguyen Dinh Bac dengan lima gol.

Dinh Bac Makin Dekat dengan Sepatu Emas

Dinh Bac berhasil memanfaatkan laga terakhir fase grup dengan mencetak dua gol ketika Vietnam mengalahkan Timor Leste 3-1 di Stadion My Dinh, Hanoi.