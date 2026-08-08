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Piala AFF 2026: Timnas Indonesia Hanya Perkasa Saat Hadapi Tim Lemah

Piala AFF 2026: Timnas Indonesia Hanya Perkasa Saat Hadapi Tim Lemah
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Skuad Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Foto: Kita Garuda.

jpnn.com - Timnas Indonesia kembali gagal memenuhi ambisi di Piala AFF 2026.

Perjalanan Garuda justru terhenti ketika memasuki fase pertandingan yang menuntut konsistensi dan mentalitas lebih tinggi.

Pasukan John Herdman sebenarnya mengawali turnamen dengan hasil meyakinkan. Garuda menang telak 5-1 atas Kamboja sebelum berpesta tiga gol tanpa balas ke gawang Timor Leste.

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Namun, catatan tersebut tidak berlanjut ketika Indonesia berhadapan dengan dua lawan yang memiliki pengalaman lebih baik di level Asia Tenggara.

Ketika Lawan Lebih Kuat, Garuda Kesulitan

Vietnam menjadi ujian pertama bagi Indonesia. Dalam pertandingan tersebut, Garuda justru kehilangan kendali dan harus menerima kekalahan 0-3 di kandang sendiri.

Situasi serupa kembali terjadi ketika Indonesia menghadapi Singapura pada pertandingan terakhir Grup A. Kemenangan menjadi syarat mutlak untuk mengamankan tiket semifinal, tetapi pertandingan berakhir 1-1.

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Indonesia sempat berada di atas angin setelah Ragnar Oratmangoen mencetak gol pada awal babak kedua. Sayangnya, keunggulan tersebut tidak mampu dipertahankan.

Kesalahan komunikasi antara Rizky Ridho dan Cahya Supriadi membuat Ilhan Fandi memperoleh kesempatan mencetak gol penyama kedudukan.

Timnas Indonesia hanya mampu perkasa ketika mengahdapi tim lemah di Piala AFF 2026.

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