Piala AFF 2026: Timnas Indonesia Ukir Catatan Kelam

jpnn.com - Piala AFF 2026 kembali menjadi panggung yang belum mampu ditaklukkan Timnas Indonesia.

Skuad Garuda harus meninggalkan turnamen lebih awal setelah gagal mengamankan posisi dua besar Grup A.

Kepastian tersebut didapat setelah Indonesia bermain 1-1 dengan Singapura di Stadion Jalan Besar, Jumat (7/8/2026) malam.

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Hasil itu menempatkan Timnas Indonesia di posisi ketiga dengan tujuh poin dari empat pertandingan.

Vietnam keluar sebagai pemuncak grup dengan 10 poin, sedangkan Singapura mengunci tiket semifinal sebagai runner up setelah mengoleksi delapan angka.

Bukan Sekadar Gagal Lolos

Tersingkirnya Indonesia tahun ini menambah panjang daftar kegagalan Garuda pada fase grup Piala AFF.

Sejak turnamen tersebut pertama kali digelar pada 1996, Indonesia sudah enam kali harus mengakhiri perjalanan sebelum memasuki babak semifinal.

Catatan tersebut sebelumnya terjadi pada 2006, 2012, 2014, 2018, dan 2024. Piala AFF 2026 kini menambah satu lagi noda dalam perjalanan Indonesia di ajang sepak bola terbesar Asia Tenggara tersebut.