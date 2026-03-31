Piala AFF Futsal 2026: Souto Andalkan Pemain Muda, Cek Lis Sementara

jpnn.com - JAKARTA - Timnas Futsal Indonesia mengandalkan pemain-pemain muda saat berlaga pada ajang Piala AFF Futsal 2026 di Thailand.

Pelatih Hector Souto mengungkapkan keputusannya tersebut didasarkan atas pemberian jam terbang.

Diharapkan dengan adanya kesempatan kepada pemain muda ke depannya mereka punya pengalaman bermain di level internasional dan menjadi andalan timnas.

"Memasukkan pemain berusia 19, 21, atau 22 tahun saat ini adalah investasi,” kata Souto.

“Dalam enam atau tujuh tahun ke depan menuju Piala Dunia 2032, mereka yang akan berada di usia emas,” imbuh pria asal Spanyol itu.

Juru taktik kelahiran 7 Desember 1981 itu mengikutsertakan pemain asal klub Pangsuma FC, yakni M. Farhan.

Dengan usianya yang masih 19 tahun diharapkan mahasiswa STIE tersebut bisa menjadi pemain masa depan di Timnas Futsal Indonesia.

“Pemanggilan Farhan bukan sebuah kebetulan. Kami menyadari ada kekurangan jumlah pemain di rentang usia 18 hingga 24 tahun di PFL saat ini,” katanya.