menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Piala AFF Futsal: Timnas Putri Indonesia Mengawali Perjuangan dengan Kekalahan atas Thailand

Piala AFF Futsal: Timnas Putri Indonesia Mengawali Perjuangan dengan Kekalahan atas Thailand

Piala AFF Futsal: Timnas Putri Indonesia Mengawali Perjuangan dengan Kekalahan atas Thailand
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pemain Timnas futsal putri Indonesia, Ikeu Rosita saat berlaga pada ajang ASEAN Women's Futsal Championship 2026 melawan Thailand di Terminal21 Korat, Nakhon Ratchasima, Selasa (24/2). Foto: Dokumentasi FFI

jpnn.com - Timnas futsal putri Indonesia mengawali perjuangan di ASEAN Women's Futsal Championship 2026 dengan kekalahan dari Thailand.

Berlaga di Terminal21 Korat, Nakhon Ratchasima, Selasa (24/2) skuad asuhan Luis Estrela kalah dengan skor 0-3.

Jala gawang Fitry Amelya dibobol oleh Panwasa Kingthong pada menit ke-12, Jenjira Bubpha (20'), dan Darika Peanpailun (23').

Baca Juga:

Kekalahan ini membuat Timnas futsal putri Indonesia gagal melanjutkan tren kemenangan saat jumpa Thailand.

Pada pertemuan terakhir di SEA Games 2025, tercatat Srikandi Merah Putih menang dengan skor 7-6 lewat adu tendangan penalti.

Kini, Novita Murni Piranti dan kawan-kawan harus segera bangkit untuk bisa menembus babak semifinal.

Baca Juga:

Selanjutnya, tim peraih medali perak SEA Games 2025 itu akan jumpa Malaysia, Rabu (25/2) pukul 18.30 WIB.

Sementara itu, kemenangan atas Indonesia membuat skuad asuhan Thanatorn Santanaprasit selangkah lagi menuju semifinal.

Timnas futsal putri Indonesia mengawali perjuangan di ASEAN Women's Futsal Championship 2026 dengan kekalahan dari Thailand, Selasa (24/2)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI