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Piala AFF Tak Pernah Bersahabat, Timnas Indonesia Lagi-Lagi Kesulitan Hadapi Vietnam

Piala AFF Tak Pernah Bersahabat, Timnas Indonesia Lagi-Lagi Kesulitan Hadapi Vietnam
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Gelandang Timnas Indonesia Thom Haye berteriak ketika menjaga bola dari pengawalan pemain Vietnam. Foto: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Vietnam kembali menjadi mimpi buruk bagi Timnas Indonesia di ajang Piala AFF.

Skuad Garuda memang sempat tampil dominan saat menghadapi tim berjuluk The Golden Star Warriors tersebut.

Dominasi itu terlihat ketika Indonesia meraih tiga kemenangan beruntun atas Vietnam di Piala Asia 2023 serta dua laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan format kandang dan tandang.

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Rekor Buruk Timnas Indonesia

Namun, ketika bertemu di Piala AFF yang merupakan turnamen sepak bola paling bergengsi antarnegara Asia Tenggara, Indonesia justru kesulitan menghadapi Vietnam.

Ini menjadi kali kedua secara beruntun Timnas Indonesia gagal mengalahkan The Golden Star Warriors di ajang tersebut. Pada edisi 2024, Indonesia yang saat itu menurunkan skuad U-23 harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-1.

Praktis, kemenangan terakhir Indonesia atas Vietnam di Piala AFF terjadi pada 2016 atau 10 tahun lalu.

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Saat itu, Tim Merah Putih menang 2-1 pada leg pertama semifinal yang berlangsung di Stadion Pakansari. Adapun leg kedua berakhir sama kuat 2-2 di Hanoi.

Setelahnya, Indonesia kembali bertemu Vietnam pada Piala AFF edisi 2020 dan 2022.

Kemenangan atas Vietnam pernah terasa mudah bagi Timnas Indonesia. Namun, Piala AFF selalu menghadirkan cerita berbeda.

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