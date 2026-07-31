menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Piala AFF: Timnas Indonesia dan Timor Leste Kembali Bertemu, Sejarah Lama Terulang?

Piala AFF: Timnas Indonesia dan Timor Leste Kembali Bertemu, Sejarah Lama Terulang?

Piala AFF: Timnas Indonesia dan Timor Leste Kembali Bertemu, Sejarah Lama Terulang?
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Striker Timnas Indonesia Mitchell Baker melakukan selebrasi seusai membobol gawang Kamboja. Foto: Asean United FC.

jpnn.com - Timnas Indonesia akan menghadapi Timor Leste pada laga kedua Grup A Piala AFF 2026.

Pertandingan Timor Leste vs Indonesia akan digelar di Stadion Chonburi, Thailand, Jumat (31/7/2026).

Sepanjang sejarah Piala AFF, Indonesia dan Timor Leste ternyata baru satu kali saling berhadapan. Momen itu terjadi pada edisi 2018 ketika kedua tim tergabung di Grup B.

Baca Juga:

Timor Leste Pernah Mengejutkan Garuda

Meski berstatus tim yang jauh lebih berpengalaman, Indonesia sempat dibuat kerepotan.

Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Garuda justru kebobolan lebih dahulu setelah Rufino Gama mencetak gol pada awal babak kedua.

Situasi tersebut sempat membuat Indonesia berada dalam tekanan sebelum akhirnya mampu membalikkan keadaan.

Baca Juga:

Skuad Garuda baru menemukan ritme permainan pada 30 menit terakhir. Alfath Fathier membuka jalan lewat gol penyeimbang sebelum Stefano Lilipaly membawa Indonesia berbalik unggul.

Beto Goncalves kemudian memastikan kemenangan Indonesia dengan skor 3-1.

Timor Leste ternyata pernah membuat Timnas Indonesia kesulitan di Piala AFF. Kini, kedua tim kembali bertemu.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI