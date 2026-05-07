Piala AFF U-19 2026: Timnas Indonesia Segrup dengan Vietnam, Ini Reaksi Nova Arianto
jpnn.com - Pelatih Timnas U-19 Indonesia Nova Arianto menanggapi hasil undian ASEAN U-19 Boys' Championship atau Piala AFF U-19 2026.
Juru taktik kelahiran 4 November 1979 itu menilai skuad Garuda Muda berada di grup yang tidak mudah karena harus menghadapi Vietnam.
Selain Vietnam, Timnas Indonesia juga tergabung bersama Timor Leste dan Myanmar di Grup A.
"Berada di Grup A bersama Vietnam tentu tantangan tersendiri, tetapi kami siap."
"Status juara bertahan memberikan tekanan, tetapi itu harus menjadi motivasi ekstra bagi anak-anak," ujar putra dari Sartono Anwar itu.
Timnas Indonesia berstatus sebagai juara bertahan pada ASEAN U-19 Boys' Championship 2026.
Pada edisi 2024, Dony Tri Pamungkas dan kolega mampu menjadi juara seusai mengalahkan Thailand dengan skor 1-0.
Status tersebut diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi Timnas U-19 Indonesia untuk kembali tampil maksimal pada Piala AFF U-19 2026.
Pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto menanggapi hasil undian ASEAN U-19 Boys' Championship 2026, Kamis (7/5)
