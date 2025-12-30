Piala Afrika 2025: Maroko & Afrika Selatan Melaju ke 16 besar

jpnn.com - JAKARTA - Maroko dan Afrika Selatan melaju ke babak 16 besar Piala Afrika 2025.

Maroko lulus setelah menjadi juara Grup A.

Sementara, Afrika Selatan menjadi runner up grup B.

Maroko mengakhiri fase grup setelah mengalahkan Zambia 3-0 di Stadion Prince Moulay-Abdellah, Rabat, Senin waktu setempat. Ayoub El Kaabi menciptakan dua gol, sedangkan Brahim Diaz satu gol untuk Maroko.

Kemenangan ini membuat Maroko menempati peringkat pertama klasemen Grup A dengan tujuh poin dari tiga pertandingan.

Zambia menempati posisi juru kunci.

Afrika Selatan juga lulus ke babak 16 besar Piala Afrika 2025 setelah mengalahkan Zimbabwe 3-2 di Stadion de Marrakech, Ouahat Sidi Brahim.

Tiga gol dari Thsepang Moremi, Lyle Foster dan Oswin Appolis, membuat Afrika Selatan memenangkan laga ini sekalipun Zimbabwe memberikan perlawanan dengan mencetak dua gol yang dikreasi Tawanda Maswanhise dan Aubrey Modiba.