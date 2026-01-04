Piala Afrika 2025: Senegal & Mali Melaju ke Perempat Final

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Senegal dan Mali melaju ke perempat final Piala Afrika 2025.

Senegal mengamankan tiket perempat final setelah menyingkirkan Tunisia, sedangkan Mali mengalahkan Sudan pada pertandingan 16 besar Piala Afrika Sabtu (3/1) hingga Minggu WIB.

Adapun Senegal tampil meyakinkan dengan kemenangan 3-1 atas Sudan.

Sementara, Mali lulus secara dramatis seusai menyingkirkan Tunisia lewat adu penalti.

Senegal memastikan diri menjadi tim pertama yang melaju ke perempatfinal Piala Afrika 2025 setelah menaklukkan Sudan 3-1 di Grande Stade Tangier.

Kemenangan ini diraih lewat kebangkitan impresif setelah sempat tertinggal lebih dahulu.

Sudan mengejutkan Senegal dengan gol cepat pada menit keenam melalui Aamir Abdallah.

Pemain itu memotong ke dalam pertahanan Senegal sebelum melepaskan tembakan kaki kiri melengkung yang tak mampu dijangkau Edouard Mendy.