Piala Asia 2027 Ditunda, Begini Pandangan Ragnar Oratmangoen

jpnn.com - Pemain Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen menanggapi soal penundaan Piala Asia 2027.

Penyesuaian itu dilakukan menyusul situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang berdampak terhadap aspek perjalanan dan logistik penyelenggaraan.

Piala Asia 2027 semula berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027.

Namun, turnamen empat tahunan tersebut kini dijadwalkan digelar pada 23 Desember 2027 sampai 21 Januari 2028.

Ragnar memahami bahwa perubahan tersebut bukan sesuatu yang diharapkan para pemain.

"Kami sangat ingin memainkan turnamen ini. Namun, memang begitulah situasinya. Kami hanya perlu tetap fokus bersama tim dan berusaha menyatukan semua pemain untuk Desember, ketika kami harus siap bertanding," ucapnya.

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Ragnar Tetap Antusias Jalani TC Timnas Indonesia

Ragnar sendiri kini tengah bergabung dalam pemusatan training camp (TC) Timnas Indonesia di Bali. Pemain Persib Bandung itu menyambut positif kesempatan kembali berlatih bersama rekan-rekannya.

Pemain berdarah Ambon itu berharap kesempatan tersebut bisa dimanfaatkan untuk memperlihatkan kemampuan terbaik kepada tim pelatih.