Piala Asia 2027 Diundur, Jadwal Super League Bisa Berubah

jpnn.com - JAKARTA - Penundaan Piala Asia 2027 berpotensi membuat kompetisi Super League 2026/2027 berjalan lebih cepat dari rencana semula.

I.League kini mempertimbangkan untuk menggeser sejumlah pertandingan ke Januari 2027 agar kompetisi tidak mengalami jeda terlalu panjang.

Perubahan kalender tersebut muncul setelah AFC memutuskan memundurkan Piala Asia 2027 dari Januari-Februari menjadi Desember 2027. Situasi ini membuat jadwal Timnas Indonesia pada awal tahun depan menjadi lebih longgar.

Direktur Utama I.League Ferry Paulus menyebut pihaknya akan memanfaatkan perubahan tersebut untuk melakukan penyesuaian kalender kompetisi. Bahkan, jadwal pertandingan yang sebelumnya berlangsung pada Februari dan bulan-bulan berikutnya berpeluang dimajukan.

Jika rencana itu berjalan, klub-klub Super League tidak perlu menunggu terlalu lama untuk kembali bertanding setelah menyelesaikan putaran pertama.

"Kami akan berusaha memadatkan jadwal atau memajukan pertandingan-pertandingan yang sebelumnya diperpanjang hingga Februari dan seterusnya," kata Ferry Paulus.

Meski demikian, I.League belum bisa memastikan perubahan tersebut karena masih harus berkoordinasi dengan PSSI terkait kemungkinan agenda Timnas Indonesia lainnya.

"Ini merupakan informasi yang relatif baru bagi kami," ujar Ferry.