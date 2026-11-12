Piala Asia 2027 Diundur, Ragnar Oratmangoen Meradang

jpnn.com - JAKARTA - Penundaan Piala Asia 2027 menjadi kabar yang kurang menyenangkan bagi pemain Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen.

Gelandang Persib Bandung itu mengaku sudah tidak sabar untuk segera merasakan persaingan di turnamen terbesar sepak bola Asia tersebut.

"Secara pribadi, menurut saya kondisi fisik saya justru makin prima karena sebelumnya sempat mengalami cedera, jadi, mungkin ada baiknya turnamen ini diundur sedikit," kata Ragnar kepada awak media.

"Namun, kalau harus menunggu selama ini, rasanya menyebalkan sekali karena sudah benar-benar ingin segera bertanding di turnamen ini," imbuhnya.

Seperti diketahui, Piala Asia 2027 di Arab Saudi mengalami perubahan jadwal cukup signifikan. Turnamen yang semula digelar pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 kini dijadwalkan berlangsung pada 23 Desember 2027 sampai 21 Januari 2028.

Meski kecewa, Ragnar melihat sisi positifnya dari penundaan tersebut. Tambahan waktu tersebut bisa dimanfaatkan untuk memulihkan kondisi fisiknya setelah sempat dibekap cedera.

Dia berharap bisa kembali mencapai performa terbaik sebelum membela Timnas Indonesia.

"Namun, ya mau bagaimana lagi, jadi, kami harus tetap fokus bersama tim dan berupaya memastikan semua orang siap saat tiba waktunya di bulan Desember nanti," katanya.