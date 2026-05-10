Piala Asia 2027: Inilah Jadwal Timnas Indonesia
jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini jadwal Timnas Indonesia yang tergabung di Grup F Piala Asia 2027.
Timnas Indonesia tergabung di Grup F Piala Asia 2027 setelah rampungnya proses pengundian di Riyadh, Arab Saudi, Sabtu waktu setempat.
Indonesia akan tergabung bersama Timnas Jepang, Timnas Qatar dan Timnas Thailand di Grup F Piala Asia 2027, demikian catatan AFC.
Berstatus sebagai tim dari pot empat, Indonesia tentu berusaha untuk mengulangi sukses Piala Asia 2023 ketika berhasil melaju ke babak 16 besar.
Meski harus menghadapi tim-tim kuat seperti Jepang, Qatar dan Thailand, tentu skuad asuhan John Herdman akan berupaya mengeluarkan kemampuan terbaik mereka.
Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Jepang terlebih dahulu pada 11 Januari 2027.
Selanjutnya, Indonesia menghadapi Qatar pada 16 Janrai 2027.
Pada 20 Januari 2027, Garuda akan menghadapi Thailand.
Silakan dicatat jadwal Timnas Indonesia yang tergabung di Grup F Piala Asia 2027 bersama Jepang, Qatar, dan Thailand.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Piala Asia 2027: Timnas Indonesia Dikepung Raksasa, John Herdman Justru Melihat Peluang
- PSSI Ungkap Alasan Pilih Mozambik Jadi Lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday
- Piala AFF U-19 2026: Timnas Indonesia Segrup dengan Vietnam, Ini Reaksi Nova Arianto
- Menang Lawan China, Timnas U-17 Indonesia Langsung Fokus Matangkan Strategi Hadapi Qatar
- Motivasi Kurniawan setelah Bawa Timnas Indonesia Gebuk China di Piala Asia U-17
- Timnas U-17 Indonesia Menang atas China, Hanya Kalah Selisih Gol dari Jepang