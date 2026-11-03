Piala Asia 2027 Resmi Ditunda, AFC Umumkan Jadwal Baru
jpnn.com - AFC resmi mengubah kalender Piala Asia 2027.
Keputusan tersebut diambil menyusul situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang belum kondusif.
Arab Saudi sebagai tuan rumah pun perlu menyesuaikan jadwal penyelenggaraan turnamen
AFC Tetapkan Jadwal Baru Piala Asia 2027
Piala Asia 2027 semula direncanakan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027.
Namun, jadwal itu kini tidak lagi berlaku setelah AFC mengumumkan penundaan kompetisi.
Melalui akun media sosial resminya, AFC menyampaikan bahwa turnamen antarnegara Asia itu akan digelar pada periode yang berbeda dari rencana awal.
"Piala Asia 2027 yang sebelumnya dijadwalkan pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 kini mengalami penundaan," tulis AFC.
AFC kemudian menetapkan 23 Desember 2027 hingga 21 Januari 2028 sebagai jadwal terbaru Piala Asia 2027.
AFC resmi mengubah kalender Piala Asia 2027. Kapan tanggal terbaru penyelenggaraannya?
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