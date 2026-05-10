Piala Asia 2027: Timnas Indonesia Dikepung Raksasa, John Herdman Justru Melihat Peluang

Hasil undian fase grup Piala Asia 2027 menghadirkan ujian berat bagi Timnas Indonesia.

Berdasarkan drawing yang berlangsung di At-Turaif District, Diriyah, Arab Saudi, Sabtu (9/5/2026), Skuad Garuda tergabung di Grup F bersama tiga lawan tangguh, yakni Jepang, Qatar, dan Thailand.

Masuk dari Pot 4 berdasarkan ranking FIFA, Indonesia memang tidak diunggulkan.

Namun, Pelatih Timnas Indonesia John Herdman tak gentar sedikit pun.

Sebaliknya, dia melihat tantangan tersebut sebagai bagian penting dari proses membawa sepak bola Indonesia menuju level yang lebih tinggi.

"Saya pikir hasil drawing ini memberikan kami peluang besar untuk mengambil langkah berikutnya."

"Kami akan menghadapi tim terbaik di AFC, kemudian menghadapi peserta Piala Dunia seperti Qatar, dan juga salah satu rival terbesar kita, Thailand," ucapnya.

Menurut Herdman, persaingan di Grup F akan menjadi ajang pembuktian sekaligus ruang belajar bagi para pemain untuk menunjukkan kesiapan mereka menghadapi tantangan yang lebih besar ke depan.