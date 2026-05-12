Piala Asia 2027: Timnas Indonesia Masuk Grup Neraka, PSSI Pede Garuda Bikin Kejutan

jpnn.com - PSSI menyambut hasil drawing Piala Asia 2027 dengan optimistis.

Meski Timnas Indonesia tergabung di grup berat, anggota Exco PSSI Arya Sinulingga melihat situasi tersebut sebagai tantangan yang dapat memacu semangat Skuad Garuda untuk menciptakan kejutan di Arab Saudi.

Indonesia tergabung di Grup F bersama Jepang, Qatar dan Thailand, yang langsung dicap sebagai grup neraka. Namun, Arya Sinulingga menegaskan PSSI tidak gentar menghadapi deretan lawan elite Asia tersebut.

"Ini justru menggairahkan karena lawannya tim-tim kuat semua. Kalau kita bisa mengimbangi dan mencuri poin, peluang lolos tetap terbuka," ujar Arya.

Timnas Indonesia dijadwalkan membuka perjuangan dengan menghadapi Jepang pada 11 Januari 2027. Setelah itu, Skuad Garuda akan bertemu Qatar pada 16 Januari 2027 sebelum melawan rival Asia Tenggara, Thailand, empat hari kemudian.

Meski jalannya tidak mudah, PSSI tetap memasang target tinggi. Federasi yakin Timnas Indonesia mampu melampaui ekspektasi dan menembus babak perempat final Piala Asia 2027.

Arya mengakui target tersebut memang terasa berat. Namun, dia percaya perkembangan Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir membuat harapan itu bukan sesuatu yang mustahil.

"Kalau bisa mengimbangi dan bisa mencari peluang poin dan sebagainya, bisa masuk ke grupnya kan lebih enak nanti," ucap Arya.