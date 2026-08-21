Piala Asia 2027: Timnas Indonesia Terjebak di Grup Neraka Bersama Jepang & Qatar

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia harus bersiap menghadapi tantangan berat di Piala Asia 2027.

Hasil undian menempatkan skuad Garuda di Grup F bersama tiga tim yang memiliki karakter berbeda, tetapi sama-sama berbahaya: Jepang, Qatar, dan Thailand.

Indonesia berada di posisi F4 dan langsung dihadapkan pada dua raksasa Asia.

Jepang menjadi lawan paling mengerikan di grup tersebut, sementara Qatar juga bukan tim yang bisa dipandang sebelah mata.

Kehadiran Thailand membuat persaingan Grup F makin menarik. Timnas Indonesia sudah sangat familiar dengan kekuatan Gajah Perang karena keduanya kerap bentrok di berbagai turnamen Asia Tenggara.

Namun, duel kali ini memiliki taruhan jauh lebih besar karena panggungnya adalah Piala Asia.

Pertandingan melawan Jepang bakal menjadi ujian terbesar bagi Indonesia.

Samurai Biru dikenal sebagai salah satu kekuatan utama Asia dan memiliki kedalaman skuad yang membuat mereka selalu menjadi kandidat kuat di setiap turnamen.