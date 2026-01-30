Piala Asia Futsal 2026: Iran Ikuti Jejak Timnas Indonesia Setelah Bungkam Arab Saudi
jpnn.com - Iran terus melanjutkan tren positif pada ajang AFC Futsal Asian Cup 2026 seusai mengalahkan Arab Saudi.
Berlaga di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jumat (30/1/2026), skuad asuhan Vahid Shamsaee itu menang dengan skor 2-0.
Dua gol kemenangan tim berjuluk Team Melli dicetak oleh Amirhossein Gholami pada menit ke-29 dan Bagher Mohammadi (35').
Hasil ini memastikan Hossein Tayyebi dan kolega melangkah ke perempat final setelah mengemas dua kemenangan di Grup C Piala Asia Futsal 2026.
Sebelumnya, Iran juga meraih kemenangan atas Malaysia dengan skor 4-1.
Sementara itu, kekalahan dari Iran membuat langkah Arab Saudi ke perempat final terhenti.
Tim Negeri Petro Dollar telah menelan dua kekalahan setelah sebelumnya juga kalah dari Afghanistan dengan skor 0-3.
Iran pun menyusul Timnas Indonesia, Irak, Thailand, dan Vietnam yang lebih dahulu memastikan tempat di delapan besar.
Iran mengikuti jejak Timnas Indonesia, Irak, Thailand dan Vietnam tembus perempat final AFC Futsal Asian Cup 2026 seusai menang lawan Arab Saudi, Jumat (30/1)
