Piala Asia Futsal 2026: Menang Atas Kirgistan, Indonesia Melaju ke Perempat Final

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Futsal Indonesia melaju ke perempat final Piala Asia Fustal 2026. Indonesia meraih tiket perempat final itu setelah menang atas Kirgistan dengan skor 5-3 pada pertandingan Grup A Piala Asia Futsal 2026 di Indonesia Arena, Jakarta, Kamis (29/1).

Kemenangan ini membuat Indonesia memuncaki klasemen Grup A dengan enam poin, dan selisih tujuh gol.

Posisi kedua diduduki Irak, dengan enam poin, dan selisih tiga gol.

Kirgistan dan Korea Selatan yang gagal mendulang satu poin pun pada dua laga fase grup, sudah pasti tersingkir.

Laga Indonesia melawan Kirgistan berlangsung sengit sejak awal.

Kirgistan memecah kebuntuan pada menit ketujuh, ketika tembakan Makhmadaminov Shokhrukh melesak keras masuk gawang Indonesia.

Keunggulan Kirgistan hanya bertahan semenit.

Pada menit kedelapan, kapten Indonesia Mochamad Iqbal menanduk bola yang kemudian masuk ke gawang lawan sehingga skor berubah 1-1.