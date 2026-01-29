menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Piala Asia Futsal 2026: Menang Atas Kirgistan, Indonesia Melaju ke Perempat Final

Piala Asia Futsal 2026: Menang Atas Kirgistan, Indonesia Melaju ke Perempat Final

Piala Asia Futsal 2026: Menang Atas Kirgistan, Indonesia Melaju ke Perempat Final
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Suasana pertandingan Grup A Piala Asia Futsal 2026 antara Indonesia melawan Kirgistan di Indonesia Arena, Jakarta, Kamis (29/1/2026). (ANTARA/RAUF ADIPATI)

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Futsal Indonesia melaju ke perempat final Piala Asia Fustal 2026. Indonesia meraih tiket perempat final itu setelah menang atas Kirgistan dengan skor 5-3 pada  pertandingan Grup A Piala Asia Futsal 2026 di Indonesia Arena, Jakarta, Kamis (29/1).

Kemenangan ini membuat Indonesia memuncaki klasemen Grup A dengan enam poin, dan selisih tujuh gol.

Posisi kedua diduduki Irak, dengan enam poin, dan selisih tiga gol.

Baca Juga:

Kirgistan dan Korea Selatan yang gagal mendulang satu poin pun pada dua laga fase grup, sudah pasti tersingkir.

Laga Indonesia melawan Kirgistan berlangsung sengit sejak awal.

Kirgistan  memecah kebuntuan pada menit ketujuh, ketika tembakan Makhmadaminov Shokhrukh melesak keras masuk gawang Indonesia.

Baca Juga:

Keunggulan Kirgistan hanya bertahan semenit.

Pada menit kedelapan, kapten Indonesia Mochamad Iqbal menanduk bola yang kemudian masuk ke gawang lawan sehingga skor berubah 1-1.

Tim Nasional Futsal Indonesia melaju ke perempat final Piala Asia Fustal 2026 setelah mengalahkan Kirgistan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI