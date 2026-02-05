menu
Piala Asia Futsal 2026: Timnas Futsal Indonesia Tulis Sejarah Baru, Jepang Terkubur

Pemain Timnas Indonesia, Samuel Eko saat berlaga pada ajang Piala Asia Futsal 2026 di Indonesia Arena, Jakarta, Kamis (5/2). Foto: Dokumentasi FFI

jpnn.com - Timnas futsal Indonesia mengukir sejarah baru dengan menembus final Piala Asia Futsal 2026 seusai menyingkirkan Jepang.

Berlaga di Indonesia Arena, Jakarta, Kamis (5/2/2026), skuad asuhan Hector Souto menang dengan skor 5-3.

Pada laga ini. Skuad Garuda sejatinya mampu unggul lebih dqhulu melalui gol Samuel Eko pada menit ke-11, bunuh diri Takehiro Motoishi (22'), serta Firman Adriansyah (38').

Namun, keunggulan itu tidak bertahan hingga akhir waktu normal setelah Jepang mampu mencetak gol balasan melalui Takehiro Motoishi (30) dan dua gol Kazuya Shimizu pada menit ke-34 dan 39'.

Skor imbang memaksa laga dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu.

Pada fase tersebut, Timnas Indonesia tampil lebih efektif dengan mencetak dua gol tambahan melalui Reza Gunawan (44') dan Dewa Rizki (47').

Dengan hasil ini, Timnas Indonesia akan menantang Iran pada final Piala Asia Futsal 2026.

Iran melaju ke partai puncak setelah mengalahkan Irak dengan skor 4-2 pada laga semifinal lainnya.

Timnas Indonesia mengukir sejarah baru dengan tembus final ajang AFC Futsal Asian Cup 2026 seusai mengalahkan Jepang, Kamis (5/2)

