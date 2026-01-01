Piala Asia U-17: Kalah Lawan Jepang, Timnas Indonesia Tersingkir dan Gagal ke Piala Dunia

Pemain Timnas Indonesia, Made Arbi Ananta saat berlaga dalam AFC U17 Asian Cup 2026 di Lapangan A King Abdullah Sports City, Arab Saudi, Selasa (12/5). Foto: Dok. AFC

jpnn.com, ARAB - Perjalanan Timnas Indonesia pada ajang AFC U17 Asian Cup 2026 terhenti di babak fase grup seusai kalah dari Jepang.

Berlaga di Lapangan A King Abdullah Sports City, Arab Saudi, Selasa (12/5), skuad asuhan Kurniawan Dwi Yulianto itu menyerah dengan skor 1-3.

Pada laga tersebut, jala gawang Timnas Indonesia yang dikawal Mike Rajasa itu bobol melalui Ryoma Tsuneyoshi di menit ke-28, Takeshi Wada (59), dan Arata Okamoto (71).

Adapun satu gol skuad Garuda tercipta melalui Peres Tjoe di menit ke-70.

Dengan hasil tersebut, Timnas Indonesia pun gagal tembus perempat final..

Raihan minor yang didapatkan juga membuat Timnas Indonesia gagal mendapatkan tiket putaran final Piala Dunia U-17 2026.

Catatan tersebut memutus rekor apik yang sejak edisi 2023 dan 2025, timnas selalu berlaga pada putaran final ajang akbar sepak bola dunia U-17.

Bagi Jepang, kemenangan atas Indonesia membuat Tim Negeri Sakura semakin perkasa di Grup B dengan catatan tanpa kekalahan.

