Piala Asia U-17: Kalah Lawan Jepang, Timnas Indonesia Tersingkir dan Gagal ke Piala Dunia
jpnn.com, ARAB - Perjalanan Timnas Indonesia pada ajang AFC U17 Asian Cup 2026 terhenti di babak fase grup seusai kalah dari Jepang.
Berlaga di Lapangan A King Abdullah Sports City, Arab Saudi, Selasa (12/5), skuad asuhan Kurniawan Dwi Yulianto itu menyerah dengan skor 1-3.
Pada laga tersebut, jala gawang Timnas Indonesia yang dikawal Mike Rajasa itu bobol melalui Ryoma Tsuneyoshi di menit ke-28, Takeshi Wada (59), dan Arata Okamoto (71).
Adapun satu gol skuad Garuda tercipta melalui Peres Tjoe di menit ke-70.
Dengan hasil tersebut, Timnas Indonesia pun gagal tembus perempat final..
Raihan minor yang didapatkan juga membuat Timnas Indonesia gagal mendapatkan tiket putaran final Piala Dunia U-17 2026.
Catatan tersebut memutus rekor apik yang sejak edisi 2023 dan 2025, timnas selalu berlaga pada putaran final ajang akbar sepak bola dunia U-17.
Bagi Jepang, kemenangan atas Indonesia membuat Tim Negeri Sakura semakin perkasa di Grup B dengan catatan tanpa kekalahan.
Perjalanan Timnas Indonesia di ajang AFC U17 Asian Cup 2026 berakhir tragis seusai tersingkir di fase grup dan gagal dapatkan tiket putaran final Piala Dunia.
