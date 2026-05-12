Piala Asia U-17: Lihat di Sini Streaming Timnas Indonesia Vs Jepang

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia akan melakoni laga pemungkas Piala Asia U-17 2026 menghadapi Jepang.

Rencananya laga tersebut akan digelar di Lapangan King Abdullah Sport City Training, Arab Saudi, Selasa (12/5) mulai pukul 23.00 malam WIB.

Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan bisa melalui layar kaca RCTI atau streaming di Vision+.

Berikut streaming yang tersaji untuk laga Timnas Indonesia menghadapi Jepang secara legal: https://www.visionplus.id/webclient/info/STND7541889598004835?delivery=DLVY7541898663000277&type=LTV.

Timnas Indonesia tetap menurunkan kekuatan terbaik menghadapi tim Negeri Matahari Terbit.

Dari sektor penjaga gawang tercatat pelatih Kurniawan Dwi Yulianto tetap memberikan kepercayaan buat Mike Rajasa.

Empat bek di belakang dipasang Made Arbi Ananta, Farik Rizqi, Mathew Baker, Zidane Raditya Chandra serta Peres Tjoe.

Dari posisi gelandang ada Noha Oliver, Alfredo Naraya, dan Chico Jericho.