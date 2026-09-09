Piala Asia U-20: Timnas U-20 Indonesia Dapat Lampu Hijau PSSI Cari Tempat TC Terbaik

jpnn.com, JAKARTA - PSSI memberikan keleluasaan kepada Timnas U-20 Indonesia untuk menentukan lokasi pemusatan latihan sebagai persiapan menghadapi Piala Asia U-20 2027.

PSSI mempersilakan Nova Arianto memilih lokasi latihan di negara mana pun yang dianggap sesuai dengan kebutuhan tim.

Sekjen PSSI Yunus Nusi menyampaikan kebebasan tersebut setelah menyambut kepulangan Timnas U-20 Indonesia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (8/9/2026).

"Kalian mau ke mana, bilang ke Ketua Umum PSSI, silakan saja pilih mau di dunia mana saja, latihan di mana," kata Yunus Nusi.

PSSI ingin memastikan dukungan maksimal kepada tim besutan Nova Arianto. Setelah perjuangan panjang di Kualifikasi Piala Asia U-20 2027, tim kini bisa mulai menyusun persiapan yang lebih serius untuk menghadapi persaingan di level kontinental.

Timnas U-20 Indonesia memastikan masuk Piala Asia U-20 2027 dengan status juara Grup H. Zahaby Gholy dan kawan-kawan mengoleksi tujuh poin dari tiga pertandingan, hasil kemenangan atas Australia dan Laos serta hasil imbang ketika menghadapi Malaysia.

Keberhasilan itu sekaligus mengantarkan Indonesia kembali ke panggung Piala Asia U-20 yang akan berlangsung di China pada 24 Maret hingga 10 April 2027.

Sebanyak 16 negara akan ambil bagian dalam turnamen tersebut.