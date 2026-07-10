Piala Dunia 2026: 40 Tahun Sulit Menang atas Spanyol, Belgia Siap Putus Kutukan

jpnn.com - Status unggulan yang melekat pada Spanyol sama sekali tidak membuat Belgia kehilangan kepercayaan diri menjelang perempat final Piala Dunia 2026.

Spanyol dan Belgia akan bentrok di Stadion Los Angeles, Inglewood, Sabtu (11/7/2026) dini hari WIB

Pelatih Belgia Rudi Garcia menyadari timnya datang dengan status non-unggulan.

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Namun, dia memastikan Belgia tidak akan turun ke lapangan hanya untuk bertahan atau menerima kekalahan.

"Banyak orang sudah menganggap perjalanan kami akan berhenti di sini. Kami justru percaya kami mampu melewati tantangan ini."

"Keyakinan kami ialah mengalahkan Spanyol, dan kami akan mengerahkan segala kemampuan untuk mewujudkannya," jelas sang entrenador.

Meski demikian, tantangan yang dihadapi Belgia tidak bisa dibilang ringan. Dalam delapan pertemuan terakhir melawan Spanyol di semua ajang, Red Devils hanya mampu meraih satu hasil imbang dan menelan tujuh kekalahan

Kemenangan terakhir Belgia atas Spanyol bahkan terjadi hampir empat dekade lalu, tepatnya ketika menyingkirkan La Furia Roja pada perempat final Piala Dunia 1986.