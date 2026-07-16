Piala Dunia 2026: Ada Satu Hal yang Selalu Menghentikan Inggris
jpnn.com - Argentina menjadi batu sandungan bagi Inggris di Piala Dunia 2026.
The Three Lions yang sudah berada di ambang final akhirnya harus menelan pil pahit setelah kalah 1-2 lewat comeback dramatis La Albiceleste di Stadion Atlanta, Kamis (16/7/2026) dini hari WIB.
Hasil tersebut membuat penantian Inggris untuk kembali mengangkat trofi Piala Dunia belum juga berakhir.
Sejak menjadi kampiun pada edisi 1966, The Three Lions kembali gagal melewati rintangan semifinal.
Yang membuat hasil kali ini terasa lebih menyakitkan, Inggris sebenarnya hanya beberapa menit lagi memastikan kemenangan.
Anthony Gordon lebih dahulu memecah kebuntuan pada menit ke-55 dan membawa Inggris berada di jalur menuju final.
Sayangnya, momentum itu sirna menjelang pertandingan berakhir. Argentina terus menekan hingga akhirnya menemukan celah.
Enzo Fernandez memulihkan harapan Argentina melalui gol penyeimbang pada menit ke-85, sebelum Lautaro Martinez membungkam publik Inggris lewat tandukan di masa injury time.
Sempat unggul atas Argentina, Inggris justru pulang dengan luka. Kekalahan di Piala Dunia 2026 memperpanjang rekor pahit yang sulit dipercaya.
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