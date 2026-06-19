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Piala Dunia 2026: Ada yang Belum Beres dengan Neymar, Brasil Pilih Hati-hati

Piala Dunia 2026: Ada yang Belum Beres dengan Neymar, Brasil Pilih Hati-hati
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Bintang Brasil Neymar belum bisa merumput di Piala Dunia 2026. Foto: AFP/Jewel Samad.

jpnn.com - Nasib Neymar di Piala Dunia 2026 kembali menjadi tanda tanya.

Bintang Timnas Brasil itu kabarnya masih belum bisa merumput saat pada matchday kedua ajang empat tahunan itu.

Tim Samba dijadwalkan menghadapi Haiti di Stadion Lincoln Financial Field Philadelphia, Sabtu (20/6/2026).

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Cedera betis yang belum pulih sepenuhnya membuat penyerang Santos tersebut kembali tersingkir dari daftar pemain.

Kondisi itu membuat Neymar hanya bisa menyaksikan rekan-rekannya bertanding dari pinggir lapangan

Sejak awal turnamen, Neymar memang belum mendapatkan menit bermain. Pada laga pembuka, dia juga absen saat Brasil ditahan imbang Maroko 1-1.

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Meski sudah mulai kembali menjalani latihan secara bertahap, tim medis Brasil masih belum memberi lampu hijau untuk Neymar kembali ke lapangan.

"Neymar akan tetap berada di New Jersey untuk menjalani proses pemulihan lanjutan dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia di pusat pelatihan dan area pendukung tim," bunyi pernyataan Federasi Sepak Bola Brasil (CBF).

Kondisi bintang Timnas Brasi Neymar makin bikin penasaran di Piala Dunia 2026. Ada apa?

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