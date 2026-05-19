Piala Dunia 2026: Ancelotti Beber Alasan Panggil Neymar Memperkuat Brasil

jpnn.com - JAKARTA - Megabintang Santos Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat Tim Nasional Brasil di Piala Dunia 2026.

Pelatih Brasil Brasil Carlo Ancelotti mengungkap alasannya kembali memanggil Neymar Junior.

Dia meyakini bahwa sang pemain mampu memberikan dampak signifikan ke tim.

“Kami memilih Neymar bukan karena kami berpikir dia akan bagus sebagai pemain cadangan, tetapi karena dia bisa memberikan kualitas di tim, terlepas dia akan memperoleh berapa menit di lapangan,” tutur Ancelotti dalam laman resmi CBF, Selasa (19/5).

Mantan pelatih Real Madrid ini mengungkapkan bahwa pencetak gol terbanyak sepanjang masa Tim Samba itu bisa menunjukkan kualitasnya di Piala Dunia 2026. “Kami memilih pemain ini untuk bisa memberikan bantuan kepada tim. Berapa lama? Saya tidak tahu,” ungkap Ancelotti.

Neymar terakhir kali mencatatkan penampilan bersama Brasil pada 17 Oktober 2023 ketika melawan Uruguay dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Semenjak itu, mantan pemain Barcelona ini tidak pernah masuk dalam jajaran skuad Brasil karena lebih banyak berkutat dengan cedera dan kebugaran fisik.

Kehadiran Neymar menjadi angin segar bagi skuad Selecao karena kondisi ruang ganti saat ini memerlukan sosok senior.