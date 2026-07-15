Piala Dunia 2026: Argentina Dapat Kabar yang Tak Ingin Didengar Jelang Hadapi Inggris

jpnn.com - Timnas Inggris mendapat angin segar menjelang bentrok melawan Argentina pada semifinal Piala Dunia 2026.

Gelandang andalan The Three Lions Declan Rice dipastikan telah pulih dan berpeluang kembali tampil sebagai starter.

Kesiapan Rice menjadi kabar positif bagi skuad asuhan Thomas Tuchel yang tengah memburu tiket menuju partai final.

Pemain Arsenal tersebut sebelumnya sempat diragukan setelah mengalami gangguan kesehatan seusai laga babak 16 besar.

Rice diketahui menderita sakit perut setelah Inggris menyingkirkan Meksiko. Kondisi itu membuatnya harus menjalani masa pemulihan selama tiga hari sebelum akhirnya kembali dimainkan saat menghadapi Norwegia di perempat final.

Meski sempat turun sejak menit awal, Rice hanya bertahan hingga jeda pertandingan.

Tim medis memutuskan menariknya ke luar karena kondisi fisik belum sepenuhnya pulih ditambah cuaca panas dengan tingkat kelembapan yang sangat tinggi.

Seusai pertandingan melawan Norwegia, gelandang berusia 26 tahun itu juga sempat terlihat kelelahan saat meninggalkan stadion. Namun, situasinya kini berubah.