Piala Dunia 2026: Argentina Gagal Juara, Rekor Memalukan Ini Bikin Lionel Messi Terdiam

jpnn.com - Argentina pulang dari Piala Dunia 2026 tanpa membawa trofi setelah menelan kekalahan dari Spanyol di partai puncak.

Hasil itu membuat La Albiceleste mengukir rekor yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah pertandingan final Piala Dunia.

Bermain di Stadion New York New Jersey, Amerika Serikat, Senin (20/7/2026) dini hari WIB, Argentina harus mengakui keunggulan Spanyol dengan skor tipis 0-1.

Ferran Torres menjadi pembeda setelah mencetak gol pada menit ke-106 babak perpanjangan waktu.

Selama pertandingan berlangsung, Tim Tango kesulitan keluar dari tekanan. Spanyol mendominasi penguasaan bola dan terus memaksa Argentina bertahan di wilayah sendiri.

Data pertandingan menunjukkan La Furia Roja melepaskan 12 tembakan dengan lima di antaranya on target. Sementara itu, Argentina hanya mampu menghasilkan dua percobaan sepanjang laga.

Ironisnya, tidak satu pun upaya tersebut menguji ketangguhan Unai Simon. Satu tembakan melenceng dari sasaran, sedangkan sisanya berhasil diblok lini pertahanan Spanyol.

Fakta tersebut membuat Argentina masuk buku sejarah dengan cara yang tidak diinginkan. Untuk pertama kalinya, sebuah tim gagal melepaskan satu pun tembakan tepat sasaran pada partai final Piala Dunia.