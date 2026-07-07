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Piala Dunia 2026 Argentina vs Mesir, The Pharaohs Mengakui Keangkeran Messi, tetapi

Piala Dunia 2026 Argentina vs Mesir, The Pharaohs Mengakui Keangkeran Messi, tetapi
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Kapten Timnas Argentina Lionel Messi. Foto: ANTARA/AFP/Maddie Meyer/pri.

jpnn.com - JAKARTA – Jadwal pertandingan Timnas Argentina vs Mesir pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Stadion Mercedes-Benz, Atlanta, Selasa (7/7) malam WIB.

Pelatih Timnas Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya tidak silau dengan nama besar Argentina.

The Pharaohs, julukan Timnas Mesir, akan menghadapi ujian berat melawan Argentina yang datang dengan status juara bertahan dan diperkuat Lionel Messi.

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Namun, Hossam Hassan menyebut pertandingan tersebut harus dihadapi sebagai kesempatan besar untuk membuktikan kelayakan Mesir berada di fase gugur.

"Argentina memiliki pemain-pemain hebat. Tentu saja, mereka memiliki Messi yang legendaris, tetapi kami menghormati seluruh skuad mereka. Ini sepak bola, dan kita tidak boleh meremehkan lawan,” kata Hossam Hassan dilansir laman FIFA, Selasa.

“Saya telah bekerja dengan para pemain saya dan mempersiapkan mereka tanpa memandang warna seragam lawan atau nama mereka dan peringkat mereka. Ini adalah Piala Dunia, kesempatan besar untuk membuktikan diri dan bahwa kami pantas berada di sini," katanya menambahkan.

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Mesir melaju ke babak 16 besar setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti 4-2 seusai bermain imbang 1-1 selama 120 menit.

Hasil tersebut menjadi modal penting bagi Mohamed Salah dan kawan-kawan untuk menghadapi Argentina dengan kepercayaan diri lebih besar.

Jadwal Argentina vs Mesir pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 akan berlangsung hari ini, Hossam Hassan mengakui keangkeran Messi.

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